HANDANOVIC – Sempre attento e reattivo, nel primo tempo si oppone a un paio di tiri dalla distanza del Lens, esce a salvare con i piedi fuori area, si fa trovare pronto in uscita bassa e mura Ganago nel finale. Nel secondo tempo ancora bravo su Openda. In forma.

UP

L'Inter esce sconfitta 1-0 sul campo del Lens: poco incisivo l'attacco per tutti i 90 minuti, solo Lukaku cerca di dare una scossa ma senza successo. Beffata la difesa nel finale quando Openda trova il gol vittoria, centrocampo non sempre lucido e alcuni palloni persi o giocati in maniera imprecisa tra primo e secondo tempo. Di seguito i nostri up & down della partita.

LAZARO – Tanta corsa, buona spinta sulla sinistra, non si risparmia mai. Mette dentro diverse palle interessanti, nel secondo tempo serve su un piatto d'argento a Lukaku una palla che solo il portiere impedisce si trasformi in gol, sporcandogliela. Una bella ri-scoperta in questo precampionato.



DOWN

DZEKO – Continua il suo periodo di appannamento del precampionato, stavolta parte titolare ma in 60 minuti non riesce mai a rendersi pericoloso, e si prende anche un inutile giallo per proteste.

LAUTARO MARTINEZ – C'è da dire che gioca solo 30 minuti ma non si fa quasi mai vedere se non quando calcia alle stelle un buon assist di Lukaku.

AGOUME' – Premesso che gioca solo 10 minuti e non meriterebbe alcuna votazione, ma dà l'impressione di entrare in campo svogliato, sbaglia diversi palloni, forse con la testa già alla prossima cessione.