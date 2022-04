HANDANOVIC 6,5 - Inutile girarci intorno, l'intervento salvifico su Simeone alla fine del primo tempo è fondamentale perché permette ai suoi di andare a riposo con il doppio vantaggio e con tutte le certezze al posto giusto. Skriniar lo salva su Ilicic, il resto è normale amministrazione. Clean sheet a dir poco guadagnato.

SKRINIAR 6,5 - Elemento di spinta in più a destra, dove spalleggia Dumfries e gli copre le spalle altissimo. Lo slovacco concede poco a Lazovic e Caprari e si permette anche incursione nell'area avversaria che cerca di sfruttare nel traffico. Nella ripresa torna centrale, proprio quando il Verona alza il baricentro e inizia a creare problemi dalle parti di Handanovic. Problemi? Macché, è un motivo per esaltarsi ulteriormente.

DE VRIJ 6 - Un colpo alla testa e un affaticamento muscolare, l'olandese (al rientro dopo oltre un mese) non è proprio fortunato. Peccato perché nel complesso stava facendo bene, curando con attenzione gli inserimenti gialloblu e uscendo spesso palla al piede da situazioni intricate. La speranza è che non sia nulla di serio. DAL 46' D'AMBROSIO 6,5 - Le vicissitudini fisiche di De Vrij continuano a renderlo protagonista, lui scaccia i sentimentalismi e indossa la divisa di ordinanza portando a casa una buonissima pagnotta. Impatto molto positivo, ordinato e propositivo, Montipò gli nega la rete con un grande intervento.

DIMARCO 6,5 - Una macchina da cross, prezioso anche dietro con un senso dell'anticipo non indifferente. Sale con continuità ma non lascia mai scoperta la sua zona di competenza e mette tanti palloni in mezzo, soprattutto da corner (il raddoppio parte dal suo mancino). Non è sempre preciso, ma le sue iniziative creano scompensi tra le maglie veronesi. DAL 65' BASTONI 6 - Un errore che l'Inter non paga, per il resto fa il suo dovere da subentrante, coprendo la sua zona di pertinenza senza strafare.

DUMFRIES 6,5 - L'Inter spinge e fa danni soprattutto sulla propria corsia mancina, a destra c'è meno vitalità anche se l'olandese è sempre al suo posto e nel traffico allunga sempre la gamba per recuperare o mantenere un possesso. Nel secondo tempo, quando gli avversari gli lasciano metri per correre e i compagni lo lanciano in profondità, sprigiona tanta di quella energia che coprirebbe il fabbisogno del Suning Training Centre per un paio di mesi.

BARELLA 6,5 - Al Verona il suo primo gol nerazzurro in campionato nel lontano 2019 (e che gol), al Verona la rete che potrebbe cambiare la sua stagione, ultimamente un po' al ribasso in termini di prestazioni e in particolar modo di lucidità. La zampata di controbalzo che abbassa le difese scaligere è un toccasana per la squadra e aumenta anche i giri della sua prestazione, sempre nel vivo del gioco in entrambe le fasi. DAL 65' VIDAL 6 - Gioca spesso, troppo sul filo dell'intervento e gli capita di perdere il contrasto o di andare fuori tempo. Però alla lunga tiene bene il campo. Molto bella la palla one touch per D'Ambrosio...

BROZOVIC 6,5 - L'equilibratore per eccellenza: se i nerazzurri riescono a costringere il Verona negli ultimi 25 metri e mantenere certi ritmi coinvolgendo un po' tutti è soprattutto merito suo che alimenta la spinta ed è il primo a chiudere sulle ripartenze degli avversari. Dopo il crash test al rientro contro la Juventus, il croato torna a fare la voce grossa nel cuore del centrocampo.

CALHANOGLU 6 - Si muove tanto tra le linee, provando a sparire dai radar di Tameze e Bessa anche se tendenzialmente fatica a entrare in partita. Ha l'occasione attesa da calcio piazzato ma non riesce a superare la barriera. Sembra accusare un po' di stanchezza, per quanto non faccia mancare il suo apporto qualitativo (bel destro a giro fuori per centimetri a metà ripresa). DALL'83' GAGLIARDINI SV.