HANDANOVIC 6 - Francamente, è il classico 6 politico perché a parte l'invito a partecipare alla costruzione da parte dei compagni lo Spezia non crea nulla dalle sue parti. Pagherebbe di tasca sua per serate come questa.

SKRINIAR 6,5 - Nella sua serata, quella dell'abbraccio del Meazza per lo scampato pericoloso di separarsi, mostra la ritrovata serenità che lo accompagna ogni volta che gioca il pallone. Trascorre più tempo nella metà campo avversaria in aiuto alla costruzione (il raddoppio lo vede partecipativo), quando rincula smorza gli entusiasmi dello Spezia. Con un po' di coraggio in più potrebbe servire i numerosi tagli fra le linee degli attaccanti.

DE VRIJ 7 - Si concede un paio di sbavature, ma nel complesso disputa una partita di una pulizia tecnica piacevole, sempre con i tempi giusti e con la sicurezza che lo contraddistingue. Cerca di rendersi insidioso anche nell'altra area di rigore, senza fortuna. Nzola deve girargli alla larga. Sta bene e si vede, comanda anche quando gli avversari alzano il baricentro.

BASTONI 6,5 - Il riposo di Lecce gli ha giovato, stasera contro lo Spezia disputa un'ottima partita di quantità e qualità. Libero spesso di impostare, con il suo sinistro riesce a mettere il pallone dove vuole (peccato per la traversa di Lukaku) e spalleggia ottimamente Dimarco, raddoppiando i pericoli sulla corsia sinistra nerazzurra. Dietro concede il minimo sindacale.

DUMFRIES 7 - Un incubo per Reca, che praticamente impara a memoria l'esatta trascrizione del suo nome vedendogli sempre le spalle. Ara la fascia e non spreca un pallone, non pago si rende pericoloso nell'area spezzina saltando sempre più in alto degli altri o tagliando con i tempi giusti. Peccato gli manchi la lucidità per convertire in rete l'occasione più ghiotta. Più controllato nel secondo tempo.

BARELLA 7 - A Lecce ha lasciato sul campo entrambi i polmoni, ma la sua capacità di recuperare è impressionante. Corre e tanto, però lo fa con intelligenza, con una serie di stop & go che permettono ai nerazzurri di gestire a proprio piacimento il pallone. Innesca con un ottimo lancio la prima rete. Vorrebbe essere più incisivo con i suoi inserimenti, Inzaghi gli chiede di non salire troppo per mantenere l'equilibrio.

BROZOVIC 6,5 - A turno Agudelo e Nzola lo schermano per impedirgli di ricevere il pallone, ovviamente il croato non gradisce e non è difficile capirlo dal linguaggio del corpo. Quando ha il controllo del gioco, dà armonia alla manovra e raramente forza la giocata in avanti se pressato. Meglio non correre pericoli, spesso da ultimo uomo. DALL'84' ASLLANI SV.