ONANA 6 - Fulminato dal jolly di Juric, reagisce bene sul sinistro di Benedyczak e sulla puntata di Camara nel supplementare, le principali conclusioni che gli arrivano in tutta la partita. Potrebbe essere più preciso in qualche lancio, lui che ha due buonissimi piedi.

D'AMBROSIO 5,5 - La lunga assenza dai campi inizia a farsi sentire anche per uno come lui che solitamente risponde presente per 1 o 90 minuti. Nel primo tempo ne azzecca davvero poche, tra interventi difensivi (pronti via e regala un pallone sanguinoso a Vazquez, poi) imprecisi o goffi e lanci un po' alla cieca. Piuttosto arrugginito, soprattutto per la disabitudine a giocare così tanto. DALL'81' ACERBI 6,5 - La sua freschezza nella fase di assalto finale e nei supplementari è preziosa, si fa rispettare fisicamente e aiuta nella costruzione della manovra. Con un colpo da biliardo si riprende quello che Sacchi gli aveva tolto a Monza.

DE VRIJ 6 - Un'ottima chiusura su Sohm in avvio, ma anche un attacco di labirintite quando lo svizzero serve di tacco Juric e ne arma il destro vincente. Spesso costretto a rinculare rapidamente quando il Parma attacca in contropiede, a causa di un assetto non proprio equilibrato della sua squadra. Il suo lo fa, c'è poco da imputargli.

BASTONI 6,5 - Il migliore dei tre dietro, perché oltre alla pulizia e alla puntualità delle chiusure si fa apprezzare come regista aggiunto, lanciando gli esterni ogni volta che può e alimentando come d'abitudine la spinta sulla corsia di sinistra. Nelle situazioni più insidiose, i compagni vanno sempre da lui per far uscire il pallone con qualità. Esce per necessità tattiche. DAL 66' DIMARCO 6,5 - Si presenta con un corner battuto così male da far partire un tre contro uno del Parma in contropiede, sventato da una gestione imprecisa dei ducali. Scampato il pericolo, inizia a buttare dentro palloni come se non ci fosse un domani, alcuni precisi e altri meno. Nei supplementari sale in cattedra e diventa un'arma tattica irrefrenabile. La rete di Acerbi nasce dalla sua ennesima iniziativa.

DUMFRIES 5 - Praticamente manca solo il segnalatore sonoro dei mezzi pesanti quando fanno retromarcia e sarebbe perfetto. In pratica, tocca un'enormità di palloni ma il 90% li passa indietro, non appena si trova un avversario davanti. Le volte in cui prova ad attaccare la profondità si contano con le dita di una mano. Inutile per i compagni dettargli il passaggio in profondità, neanche se ne accorge. Fase di involuzione preoccupante. DAL 66' BELLANOVA 6,5 - Non si è neanche scaldato che gli tocca sventare un contropiede tre contro uno del Parma. Tendenzialmente caotico, ma in una serata così il caos può essere una soluzione. Peccato che denoti evidenti limiti tecnici che però compensa con agonismo e corsa: sicuramente tra coloro che scuotono la squadra.

GAGLIARDINI 5 - Un piattone da ottima posizione mandato fuori è l'apice della sua prestazione, in cui dà il suo abituale contributo senza infamia né lode. Non ha il passo per stare dietro a Valenti ed Estevez, se la gioca così proteggendo il pallone dal pressing, cosa che gli riesce discretamente bene. Ma quando c'è da palleggiare e alzare il livello, meglio ripassare la prossima volta.

ASLLANI 6 - I numeri li ha, l'eleganza con cui si muove e distribuisce il pallone è indiscutibile. Da rivedere sono alcune scelte, che non aiutano l'evoluzione della manovra perché o forzate o troppo conservative. Inoltre a volte è troppo tiepido, dovrebbe andare più spesso oltre la giocata semplice e alzare la testa. Quando prende coraggio è tutta un'altra storia.

MKHITARYAN 5,5 - Terza partita consecutiva in 7 giorni, a 33 anni meriterebbe di riposarsi un po' visto che solitamente non è che sia uno che si risparmi sul rettangolo di gioco. Invece, complici le assenze di tre colleghi a centrocampo, Inzaghi gli chiede gli straordinari e l'armeno fatica soprattutto in fase di copertura, dove perde diversi duelli in velocità. DAL 66' DZEKO 6 - Entra per fare da torre e sfruttare i cross, ma gliene arrivato troppo pochi in zona per essere efficace. Colpa dei compagni che sbagliano tanto, ma anche sua che si nasconde. Buffon gli nega il gol del sorpasso in modo fisicamente difficile da spiegare.