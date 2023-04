MKHITARYAN 6 - Prova a far venire giù San Siro con uan sgroppata interminabile conclusa però addosso a Terracciano prima e con una rovesciata fuori poi. Tra tante note stonate, le sue iniziative in mezzo al campo emergono per qualità anche se gli manca palesemente continuità. L'unico che sembra avere le idee chiare tra tanti che brancolano nel buio, ma sparisce troppo spesso. DAL 78' ASLLANI SV .

BROZOVIC 5 - Nessuno si aspettava di rivedere tutto d'un tratto il professore del centrocampo, nonostante non abbia più sulle spalle il peso mentale di Calhanoglu che gli ha soffiato il posto. Trotterella in campo, gioca (troppo) semplice e mostra ben poco delle sue qualità. In sofferenza anche quando c'è da fare filtro, non lo aiuta neanche il suo inimitabile senso del posizionamento. DAL 78' DZEKO SV .

BARELLA 5 - Praticamente non si regge in piedi. Chi pensava di averne visto la peggiore versione probabilmente dovrà scaricare l'aggiornamento. Sarà come dice Inzaghi che gioca da settimane sul dolore, ma così è davvero improponibile. Corre male e commette più di un errore tecnico, a volte lanciando la ripartenza viola e a poco vale qualche segnale di vita nella ripresa. L'assenza di alternative lo condanna, la traversa è un'amara conferma del momentaccio.

DUMFRIES 5,5 - Produce una serie enorme di corner, grazie al ritrovato coraggio nell'attaccare la profondità. Biraghi ogni tanto se lo dimentica e l'olandese non si fa pregare, però come spesso gli accade la scelta non è quella che offre di più. Da qui le chiusure in corner del sempre puntuale Igor, che ne anticipa le intenzioni. Bravissimo quando mette per Lukaku il pallone ideale, che il belga getta alle ortiche. Alla fine però sorge una sola domanda: cosa diamine ha combinato quando si è trovato davanti a Terracciano?

BASTONI 6 - Fa il suo dovere fino al gol di Bonaventura che lui deve suo malgrado vedere in prima fila. Ha anche il merito di servire a Lukaku un assist che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita, sprecato malamente dal belga. Prova a dare ossigeno al gioco cambiando spesso campo o assecondando la spinta a sinistra. DAL 63' DE VRIJ 6 - Si piazza al centro della difesa e sposta avanti il suo baricentro per assecondare la spinta dell'Inter nel finale.

ACERBI 6 - Anche lui non brilla certo per sicurezza, nonostante sia un suo punto di forza. Qualche incertezza nella costruzione rischia di creare problemi, però nel complesso tampona anche in situazioni scomode contro avversari più rapidi. Un paio di volte prova anche ad attaccare centralmente, ma nell'altra metà campo non è proprio giornata per nessuno.

DARMIAN 6 - Non è la sua miglior prestazione, quello a cui ci ha abituato è ben altro. Meno sicuro del solito, spesso si rifugia in fallo laterale per evitare problemi o deve rincorrere Saponara quando si accentra o Biraghi quando si sovrappone. Poco appariscente in fase di spinta, ha comunque il merito di mettere la gamba per sporcare situazioni potenzialmente pericolose.

GOSENS 5,5 - Fresco di laurea in psicologia adesso potrebbe spiegare perché i suoi compagni affrontano certe partite con l'ansia da prestazione e la paura di sbagliare davanti alla porta (cosa che puntualmente succede). Magari così potrebbe rendersi più utile di quanto fatto in campo, dove entra senza la sua consueta e apprezzabile spavalderia, forse perché intimorito dopo pochi secondi da uno spunto di Ikoné. Dodò, non certo un muro invalicabile, non deve sporcarsi le mani per contenerlo. Male su Cabral in occasione del vantaggio viola. DAL 63' BELLANOVA 6 - Commetterà qualche errore tecnico ma quanto meno entra con il piglio giusto, puntando costantemente l'avversario e guadagnandosi anche un cartellino giallo. Unico in squadra che sa dribblare: c'è molto da rifletterci.

CORREA 5,5 - Torna titolare dopo un'attesa apperentemente infinita, ennesima carta da giocarsi in questo finale di stagione. L'impegno c'è, non sembra il solito criceto sulla ruota però ancora una volta emerge il fatto di essere un pesce fuor d'acqua in questo contesto. Non sempre cercare la giocata a ogni costo e fermare il pallone sono una buona idea nello sviluppo della manovra. Peccato che Lukaku sprechi la verticalizzazione geniale con cui innesta Dumfries. DAL 63' MARTINEZ 5,5 - Accolto come il salvatore della patria al suo ingresso, dopo un paio di iniziative incoraggianti sparisce dal campo e si adegua al caos.

LUKAKU 5 - Ingaggia un duello corpo a corpo stile Smackdown con Igor e a volte con Martinez Quarta, facendosi rispettare ma rovinando spesso e volentieri tutto con errori tecnici. Punto di riferimento offensivo nella costruzione della manovra, ha sulla coscienza l'errore clamoroso sotto porta su assist di Dumfries e quello, ancora più inspiegabile, da pochi centimetri su assist di Bastoni. E anche l'idea che all'Inter non gli arrivino palloni giocabili come in Nazionale decade definitivamente.

ALL. INZAGHI 6 - In tutta franchezza dargli un'insufficienza solo per il risultato finale sarebbe avere i paraocchi. Chi ha visto la partita ha fatto fatica a contare le occasioni e le potenziali tali avute dall'Inter, sprecate malamente per i soliti errori individuali. Forse è l'allenatore che non dà sicurezza ai suoi giocatori che improvvisamente se la fanno sotto quando vedono la porta? Se davvero questa teoria fosse accettabile, andrebbe esonerato stasera stesso. Peccato che si parli di professionisti che vengono pagati come tali anche per giocare a certi livelli.





FIORENTINA: Terracciano 6,5, Dodo 6, Martinez Quarta 6,5, Igor 7, Biraghi 6, Castrovilli 6,5 (dal 66' Amrabat 6), Mandragora 6,5 (dal 76' Barak sv), Ikone 6 (dal 76' Ranieri sv), Bonaventura 6,5, Saponara 6,6, Cabral 6. All. Italiano 6,5





ARBITRO: MARESCA 6 - Non c'è molto da imputargli, episodi da VAR non se ne verificano e la partita scorre senza troppi intoppi. Qualcosa gli sfugge ma è nella normalità delle cose.

ASSISTENTI: Colarossi 6 - Capaldo 6

VAR: Marini 6