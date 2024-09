Quella di martedì tra Inter e Stella Rossa sarà la quarta partita in carriera coi nerazzurri in campo per il 43enne arbitro tedesco Felix Zwayer, designato per l'incontro valido per la seconda giornata di Champions League. Il bilancio per l'Inter è di due vittorie, ottenute contro il Dnipro nell'Europa League 2014-2015 e contro lo Sheriff Tiraspol per 3-1 nella Champions 2021-2022, e di un pareggio purtroppo amaro perché è quello che costò alla squadra di Luciano Spalletti la retrocessione in Europa League nel 2017-2018, ovvero l'1-1 contro il PSV Eindhoven.