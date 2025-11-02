Il centrocampista Piotr Zielinski parla così a Inter TV dopo il successo sul Verona: “Il gruppo è stato forte, sapevamo che non sarebbe mai stato facile giocare qui, non è facile giocare alle 12:30. Siamo felici per la vittoria. Il gol? Lo avevamo provato in allenamento, oggi è statala seconda volta, siamo contenti, dobbiamo lavorare anche su quei punti di forza perché abbiamo ottimi battitori. Non si può vincere sempre con 3-4 gol, ci saranno gare anche come questa dove abbiamo sofferto. Si poteva fare meglio ma si sapeva che non sarebbe stato facile, oggi va bene così"

Ora la Champions.

“Giocando ogni 3 giorni non puoi mai festeggiare la vittoria, pensiamo già alla Champions che vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi”.