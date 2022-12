L'Inter ha chiuso la seconda parte di stagione in crescendo, ma secondo Walter Zenga per il proseguo dell'annata nerazzurra "tutto dipenderà da come torneranno i giocatori dai Mondiali, dalle loro condizioni fisiche. Questo farà la differenza su chi vincerà lo scudetto, in Italia e negli altri Paesi". È quanto sostiene l'Uomo Ragno, intervistato da Gazzetta.it anche per commentare il cambio tra i pali che ha visto André Onana superare Samir Handanovic nelle gerarchie di Inzaghi.