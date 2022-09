Intervenuto negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Torino a San Siro. "La squadra è venuta fuori alla distanza, è molto strano visto che ha giocato in Champions. Ci sono tre cose positive: Handanovic ha dimostrato di essere ancora il portiere titolare, la seconda è che sotto gli aspetti fisici e mentali c'è, giocare contro il Torino non è mai facile, ti marcano per 90 minuti e non è mai facile trovare l'uomo libero".