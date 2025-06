Intervistato da DAZN in vista dell’inizio del Mondiale per Club, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato così dei due bomber nerazzurri: “Lautaro lo metto nei primi 5-6 al mondo. Quest’anno sta dimostrando di essere un grandissimo attaccante. Fa gol, sa far fare gol, crea spazio per i compagni ed è fondamentale nel calcio di oggi.

Thuram sta andando alla grandissima, sta facendo grandissime cose nell’Inter. Poi ci sono Haaland, Lewandowski ormai ha fatto il suo. Sono sempre gli stessi più o meno dai”.