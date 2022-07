Martín Palermo, leggenda del Boca Juniors, è tra i tifosi xeneizes che si augurano che Arturo Vidal diventi un idolo della Bombonera e non sia un giocatore di passaggio che decide di svernare perché a fine carriera. "Scegliere il Boca è una cosa che può sedurre - ha spiegato l'ex attaccante a ESPN -. Ma serve mettersi in gioco per davvero, non venire qua per un po' di tempo, magari sei mesi o se capita solo per giocare la Copa Libertadores. Vidal è uno da contratto biennale, poi non conosco le possibilità economiche del club, ma non è da lui venire per un anno e poi andarsene. Vidal deve venire e restare per rafforzare il Boca".