Zinho Vanheusden-Standard Liegi, atto terzo. Quest'oggi il club belga e l'Inter hanno ufficializzato il nuovo ritorno ai Rouches del difensore classe 1999, che vuole rilanciarsi dopo la chiusura dell'esperienza all'AZ Alkmaar. Fergal Harkin, direttore sportivo dello Standard, lo accoglie così: "Zinho è un grande ragazzo e un vero super talento.

Se non fosse stato frenato da diversi infortuni che purtroppo hanno rallentato i suoi progressi, penso che oggi sarebbe uno dei difensori di più alto livello. Ma è ancora giovane, molto motivato e farà di tutto per recuperare il tempo perduto con l'aiuto del club del suo cuore. La sua conoscenza dello Standard, la sua esperienza, la sua leadership e le sue qualità sportive e umane saranno una grande risorsa per il nostro team".