Negli scorsi giorni, un noto intermediario che lavora soprattutto in Turchia, Arabia Saudita e Qatar (ma in generale pure in tutto il Medio Oriente) si è informato sulla situazione relativa a Mehdi Taremi per capire come eventualmente operare. L’Inter – secondo quanto appurato dalla nostra testata – è disposta a cedere il calciatore, ma non in prestito, solo a titolo definitivo e per una cifra comunque importante: in Viale della Liberazione valutano il cartellino dell’ex Porto circa 10 milioni di euro. Il calciatore resta sul taccuino di qualche squadra della Premier League, mentre sta perdendo quota l’eventuale ipotesi Besiktas, non tanto per l’arrivo di Tammy Abraham, quanto perché il club di Istanbul ha altre preferenze, momentaneamente, tra i papabili altri nuovi attaccanti.

Simone Togna