Sei partite giocate dall'Inter nel mese di ottobre e cinque vittorie: contro Stella Rossa, Torino, Roma, Young Boys ed Empoli, oltre al 4-4 di San Siro contro la Juventus. È stato un mese molto positivo per i nerazzurri ed è dunque il momento per i tifosi per votare il Pirelli Player of the Month di ottobre, scegliendo il calciatore interista che si è contraddistinto maggiormente. I quattro candidati sono Nicolò Barella, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

NICOLÒ BARELLA

Quattro presenze nel mese di ottobre, arrivate dopo l'infortunio. Sono state gare dall'alto spessore tecnico, giocate da leader assoluto e condite con l'assist per il gol di Lautaro nel match contro l'Empoli.

FEDERICO DIMARCO

Il solito moto perpetuo sulla fascia sinistra, abbinato a una tecnica sopraffina. Un mese perfetto per Federico Dimarco che ha fornito straordinarie prestazioni. L'esterno ha chiuso il mese di ottobre con il fondamentale assist per il gol di Thuram che ha deciso l'insidiosa trasferta contro lo Young Boys.

LAUTARO MARTINEZ

Tre gol e un assist a Ottobre per il capitano nerazzurro che come sempre è stato determinante. Sono stati giorni impossibili da dimenticare per Lautaro che ha raggiunto un traguardo emozionante, che lo ha portato a tagliare un traguardo straordinario. Il numero 10 nerazzurro ha scritto il suo nome nella storia del club, salendo al 7° posto tra i migliori marcatori di sempre dell'Inter. Sono attualmente 135 i gol segnati in maglia Inter.

MARCUS THURAM

Mese indimenticabile anche per Tikus che ha realizzato la prima tripletta in nerazzurro nel match contro il Torino. Decisiva anche la sua rete nel match esterno contro lo Young Boys. L'attaccante francese ha dato come sempre un preziosissimo contributo alla squadra, servendo anche un assist per il gol di Mkhitaryan contro la Juventus.