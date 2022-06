Attraverso una nota ufficiale, la FIFA ha dato il via libera per l'aumento dei giocatori convocabili dalle Nazionali in vista del Mondiale 2022 in programma in Qatar tra novembre e dicembre.

Si passa da 23 a 26 giocatori, quello degli eventuali sostituti cresce da 35 a 55. La scelta è stata presa considerando le condizioni straordinarie di impegno degli atleti dovute a calendari e situazione unica nel suo genere.