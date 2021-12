UFFICIALE – Croazia, il ct Zlatko Dalic rinnova fino al 2024

Il ct in sella fino ai prossimi Europei: "Gli ultimi mesi mi hanno convinto che siamo sulla strada giusta"

Il presidente della Federcalcio croata Marijan Kustić e il commissario tecnico Zlatko Dalic hanno deciso di estendere la loro proficua collaborazione, ufficializzando il rinnovo fino al 2024 del selezionatore dei Vatreni. Dalic, quindi, rimarrà in sella alla Nazionale di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic fino al prossimo Europeo in Germania: "Ho detto molte volte che per me non c'è parte più grande che guidare la nazionale croata. Anche se questo lavoro porta una grande responsabilità e pressione, gli ultimi mesi mi hanno convinto che siamo sulla strada giusta. Vogliamo rendere felice la nostra gente con la qualificazione ai prossimi Europei. E visto che si giocheranno in Germania, credo che vivremo un'atmosfera indimenticabile col supporto dei nostri fan. Questa immagine è una motivazione incredibile per me per continuare a lavorare", le parole di Dalic al sito ufficiale della HNS.