Si chiude ufficialmente l'esperienza con l'Inter di Emil Audero. Il club nerazzurro si congeda dal portiere arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Dopo una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto, l’Inter e Emil Audero si salutano. Arrivato nell’estate del 2023, il portiere italiano è stato uno dei protagonisti della straordinaria stagione della squadra, culminata con il tricolore e la Seconda Stella. Audero ha disputato 6 partite con la maglia nerazzurra: 4 in campionato, subendo solamente 3 gol, 1 in Coppa Italia e 1 in Champions League".

"Ad Audero, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista", il saluto finale del club nerazzurro.