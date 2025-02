"In Olanda diciamo che la vita a volte è come il tubetto del ketchup, premi ed esce tutto insieme". Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell'Udinese, con tre gol nelle ultime due partite, intervistato dalla Gazzetta dello Sport non nasconde di sentirsi particolarmente felice per il suo attuale stato di forma: "È un momento bellissimo. È stato un orgoglio segnare contro il Napoli, ma è stata stupenda la doppietta in casa con l'Empoli. Far gol è troppo importante, a me piace stare dentro il campo, accentrarmi e tirare".

Ekkelenkamp svela poi quelli che sono i suoi idoli: "Wesley Sneijder e Rafael Van der Vaart. Quando ero più piccolo giocavo a Fifa con Ruud Gullit. Oggi ammiro Kevin de Bruyne e Luka Modric. Della Serie A mi sono piaciuti David Neres del Napoli e Hakan Calhanoglu dell’Inter. La squadra più forte".