"È una finale, sarà un derby italiano. Speriamo sarà una gran bella partita", ha detto Luca Toni ai microfoni di TMW a proposito della finale di Supercoppa italiana in programma per questa sera a Riad che vedrà protagoniste Inter e Milan.

Potrebbe essere la partita di Lautaro Martinez?

"Ogni partita può essere quella degli attaccanti. L'argentino sta mancando un po' in zona gol, ma lavora tanto per la squadra. Gli manca davvero solo la rete: alcune volte ha sbagliato lui, altre ha fatto delle grandi parate il portiere. Ci sono periodi in cui un attaccante fa più fatica a fare gol, ma poi sono le partite come quella di stasera che possono far ricredere tante persone".

Inter favorita stasera?

"È chiaro, l'Inter è più forte e al Milan è arrivato un allenatore nuovo. Però nella partita secca può succedere di tutto. L'Inter ha una squadra più forte e un allenatore che è lì da tanti anni, mentre Conceição è nuovo. Però il portoghese ha avuto il merito di responsabilizzare subito i giocatori e ha dato più grinta. Vediamo, in novanta minuti può succedere di tutto".