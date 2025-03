L'ex centrocampista dell'Atalanta Fernando Tissone, interpellato dai colleghi di Tuttomercatoweb, ha parlato così in vista della super-sfida di domani sera tra i bergamaschi e l'Inter: "Aspetto e guarderò questa partita con grandissimo piacere e voglia di gustarmi una grandissima Atalanta. Nella mente ho quella partita giocata durante il Covid contro la Juventus dove si giocavano anche lì delle chance di Scudetto. All'epoca dissi: se vince questa partita, vince lo Scudetto. Lo ripeto oggi. Mancano tante partite, ma è una partita che può dare una carica immensa ad una squadra che sta facendo bene. La chiusura del cerchio per dire: stavolta ce la può fare per davvero. Anche le avversarie sanno che quando affrontano l'Atalanta devono avere un'attenzione più alta, dato che sta facendo cose incredibili".