INTER-LAZIO 2-2 (45' + 1' Bisseck (I), 72', 90' Pedro (L, 1 rig.), 80' Dumfries (I))

LIVE MATCH

100' - Fischia Chiffi, rien ne va plus a San Siro! La Lazio riprende due volte l'Inter lanciata verso la vetta e resta così a meno uno dal Napoli!

100' - Barella si infuria con Acerbi che gli toglie via una bella occasione mandando la palla fuori.

98' - Arnautovic segna, ma viene segnalato un fuorigioco. Anche qui controllo VAR.

97' - Palla in corner per l'Inter, è probabilmente l'ultimo assalto. Nella Lazio Gigot rileva Gila.

96' - Trattenuta su Barella non punita da Chiffi, che poi segnala il fallo di Dumfries.

96' - Castellanos lanciato da Rovella controlla e calcia, tiro parato a terra da Sommer.

94' - Acerbi sale in area e prova la torre per Arnautovic, che però davanti alla porta cicca clamorosamente.

92' - Primo affondo di Zalewski, che guadagna un corner.

91' - Saranno sette i minuti di recupero.

91' - Tre cambi per l'Inter: fuori Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan. In campo Zielinski, Zalewski e Arnautovic.

90' - Sul dischetto va Pedro... Gol della Lazio! Pedro angola moltissimo, Sommer non può nulla!

89' - Calcio di rigore per la Lazio.

88' - Baroni prova a farsi giustizia con Inzaghi e viene espulso, mentre Chiffi va all'OFR.

87' - Il VAR controlla l'azione incriminata.

86' - Bisseck interviene col braccio su un tentativo di lob di Castellanos, Chiffi fa proseguire e la Lazio per intero protesta.

85' - Brutto rilancio di Sommer, Bisseck non arriva sulla palla ed è rimessa per la Lazio.

84' - Lo spagnolo esce momentaneamente dal campo mentre il gioco riprende.

83' - Pedro cade male dopo un contrasto, Barella fa fermare immediatamente il gioco.

82' - Ancora Dumfries. Palla recuperata da Barella che viene recapitata all'olandese il cui tiro finisce sull'esterno della rete con una deviazione.

IL GOL DI DUMFRIES: Punizione pennellata di Calhanoglu, dall'altro lato dell'arcobaleno c'è l'olandese che svetta su tutti e infila nella cruna dell'ago tra Mandas e il palo.

80' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLL DUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSS!!!

78' - Romagnoli atterra Thuram a ridosso dell'area, cartellino giallo.

77' - Inter che perde lucidità, errore banale di Mkhitaryan e tentativo di ripartenza della Lazio.

74' - Pareggio della Lazio! Il VAR valuta regolare il gol di Pedro! Azione nata da un'imprecisione di Acerbi e Bastoni su un pallone che sembrava recuperato.

72' - Trova la rete la Lazio con Pedro, ma il guardalinee ferma tutto per fuorigioco. Reclama lo spagnolo, VAR al lavoro...

69' - Dia si divora il pareggio, ma ancora Sommer clamoroso: Castellanos riceve la palla insolitamente solo e lancia l'ex Salernitana, il portiere esce e forse sfiora quel tanto che basta per mandare fuori il pallone. Per Dia nemmeno la consolazione del corner.

68' - Finisce la partita di Dimarco, tocca a Carlos Augusto. Punizione di Pedro comoda da controllare per Sommer.

67' - Mkhitaryan aggancia Rovella, punizione per la Lazio.

66' - Castellanos protesta per una coccola non gradita in area nerazzurra sul corner, Chiffi lo redarguisce.

65' - Tavares dolorante deve uscire, con Barella che lo aiuta. Dentro Hysaj.

64' - Contatto Barella-Tavares, il laziale rimane a terra.

60' - Brutto intervento di Gila su Dimarco, Chiffi estrae il giallo tra le proteste dei compagni.

60' - Cross di Nuno Tavares, Castellanos non arriva e cade per terra dopo un contatto con Dimarco. La palla si spegne in fallo laterale.

59' - Correa viene atterrato da Romagnoli, l'argentino deve quasi chiedere a Chiffi che è lì davanti di intervenire.

57' - Bel lancio di Guendouzi per Nuno Tavares che però incespica sul pallone lasciandolo sfilare in fallo laterale.

55' - Subito contromossa di Inzaghi: tocca a Correa, che rileva Taremi.

53' - Sono 71.060 gli spettatori presenti a San Siro. Settore ospiti deserto per decreto ministeriale.

52' - La Lazio effettua il primo cambio: fuori Isaksen, dentro Pedro.

51' - Baroni pronto a giocarsi subito la carta Pedro.

50' - Brivido per Sommer, Bastoni crea problemi ad Acerbi con un retropassaggio sul quale per poco non arriva Castellanos.

49' - Bastoni prende palla e parte in avanti, Rovella lo ferma in quello che sembra il più classico dei falli tattici. Ma per Chiffi non è da giallo.

48' - Lazio che riparte forte: doppio tentativo pericoloso murato da Bisseck prima e Calhanoglu poi.

48' - Cross a premiare l'inserimento di Vecino, Acerbi interviene di testa e Sommer in uscita blocca il pallone.

46' - Fallo di Thuram su Gila, Inzaghi protesta in modo decisamente plateale.

------

21.57 - La Lazio batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.55 - Squadre che rientrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Un guizzo, un colpo d'istinto e di potenza, a pochi secondi dalla fine del primo tempo: Yann Bisseck raccoglie una respinta corta della difesa laziale e calcia di prima intenzione mandando la palla alle spalle di Christos Mandas e regalando all'Inter un vantaggio pesantissimo. Si chiude così un primo tempo molto intenso, dove i nerazzurri premono con forza ma faticano per larghi tratti a trovare il varco giusto. La prima occasione è per Federico Dimarco che trova pronto l'estremo laziale, poco prima del 45esimo è invece Yann Sommer a esaltarsi sulla conclusione di Gustav Isaksen arrivato a tu per tu col portiere svizzero. Quando il primo tempo si avvia al tramonto, arriva la zampata vincente del tedesco che spacca il match.

------

45' + 3' - Finisce qui il primo tempo: proprio a ridosso del gong, Bisseck trova la conclusione vincente che manda l'Inter a riposo in vantaggio per 1-0.

IL GOL DI BISSECK: Corner dalla destra, Dimarco prova il tiro che viene respinto ma sul tap-in è pronto Bisseck che calcia un missile terra aria che si spegne sotto la traversa di Mandas.

45' + 2' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSEEEEEEEEEEEEEEEEECKKKKKKKKKKKKKKK!!!!

45' + 1' - Corner per l'Inter, c'è tempo per battere.

45' + 1' - Un minuto di recupero, giallo per Castellanos.

45' - Castellanos calcia al limite dell'area mandando fuori, non prima di aver commesso fallo su Mkhitaryan.

42' - Sommer chiude la porta a Isaksen. Lanciato benissimo da Dia, il danese supera Bastoni e si trova solo davanti al portiere nerazzurro che in uscita respinge la conclusione a botta sicura.

41' - Ci prova la Lazio con Isaksen che raccoglie un pallone in area e con una conclusione un po' arcuata manda fuori.

40' - Splendida chiusura di Bisseck che anticipa un filtrante per Isaksen.

40' - Scontro in area nerazzurra tra Bisseck e Gila, Romagnoli va a chiedere conto alla difesa avversaria.

38' - Calhanoglu interviene su Rovella, Chiffi fischia fallo. Il turco non gradisce e protesta platealmente rimediando un giallo.

37' - Mandas perde palla in una mischia in area, Chiffi però ravvisa fallo su di lui.

35' - Lazio che ora è all'angolo, Inter che sta continuando la pressione.

34' - Primo corner del match per l'Inter.

33' - Inter che ora schiaccia la Lazio in pochi metri. Dumfries prova la torre di testa, libera Romagnoli.

30' - Dimarco! Calcia al volo l'esterno sul cross di Thuram, bolide che Mandas respinge a terra.

29' - Si allacciano a metà campo Thuram e Romagnoli, per Chiffi il fallo è del francese. Che chiede spiegazioni.

28' - Rovesciata velleitaria di Thuram che spara direttamente su Gila.

26' - Romagnoli e Thuram a terra, Chiffi ferma il gioco. San Siro fischia.

25' - Attacca l'Inter, tiro di Barella smorzato e raccolto da Dumfries che crossa su Mandas.

23' - Prova a sfondare Bisseck che cade a terra in area laziale contrastato da Rovella, per Chiffi non c'è nulla. Lazio che prova a ripartire pericolosamente ma ancora Acerbi chiude tutto.

21' - Calcia Dimarco, Mandas spazza via con i pugni.

20' - Gesto furbo di Taremi che guadagna una punizione interessante poco oltre lo spigolo dell'area.

18' - Da una palla difesa gagliardamente da Tavares nasce una transizione laziale con Isaksen che prova a mettere in mezzo dove era arrivato anche Gila, Acerbi anticipa tutti.

17' - Rilancio un po' così di Mandas, Barella intercetta la palla e innesca un'azione veloce. Cross di Dimarco per Taremi anticipato da Romagnoli.

13' - Crossa Dumfries, campanile che arriva in area dove Mandas in uscita anticipa Taremi che commette fallo sul portiere greco.

11' - Cross lungo di Bastoni a cercare Barella, palla troppo profonda e controllata da Mandas.

9' - Dalla Curva Nord uno striscione per Massimo Moratti, che venerdì ha compiuto 80 anni.

7' - Triangolo volante tra Thuram, Taremi e Mkhitaryan che viene anticipato da Guendouzi sul quale l'armeno commette fallo a detta di Chiffi.

5' - Acerbi prova il lancio lungo per Thuram, Mandas blocca in uscita.

4' - Brutto lancio di Dumfries per Thuram, Mandas esce e controlla la sfera.

3' - Chiffi ferma il gioco, Gila è a terra per riallacciarsi lo scarpino.

2' - Scontro fortuito tra Chiffi e Dimarco, i due risolvono la questione con un ampio sorriso.

1' - C'è già clima di battaglia a centrocampo, con Dumfries e Barella che lottano come leoni per conquistare un pallone.

-----

20.49 - Adesso sì che l'Inter batte il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.47 - Falso allarme, le squadre si scaldano aspettando che tutti i campi siano pronti.

20.47 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!

20.44 - Barella e Marusic davanti a Chiffi per il sorteggio.

20.42 - Inter e Lazio entrano in campo per il rituale prepartita.

20.41 - Squadre arrivate a ridosso dell'ingresso in campo.

20.28 - Le due squadre rientrano negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-2

MARCATORI: 45' + 1' Bisseck (I), 72', 90' Pedro (L, 1 rig.), 80' Dumfries (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni (91' 8 Arnautovic); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (91' 7 Zielinski), 22 Mkhitaryan (91' 759 Zalewski), 32 Dimarco (68' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 99 Taremi (56' 11 Correa).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 21 Asllani, 28 Pavard, 36 Darmian, 53 Topalovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO: 35 Mandas; 77 Marusic, 34 Gila (97' 2 Gigot), 13 Romagnoli, 30 Tavares (65' 23 Hysaj); 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen (52' 9 Pedro), 5 Vecino, 19 Dia; 11 Castellanos.

In panchina: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 2 Gigot, 7 Dele-Bashiru, 14 Noslin, 20 Tchaouna, 21 Belahyane, 25 Provstgaard, 26 Basic.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Marcenaro. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Guida.

Note

Spettatori: 71.060

Espulsi: Inzaghi (I) e Baroni (L) all'88esimo.

Ammoniti: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L)

Corner: 5-1

Recupero: 1°T 3', 2°T 7'.

