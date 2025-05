Ultima giornata di campionato in casa e Scudetto ancora da decidere, non poteva mancare la carica dei tifosi nerazzurri in occasione di Inter-Lazio. Come comunicato dal club, sono 71.060 gli spettatori presenti al Meazza.

Settore ospiti chiuso come da disposizioni governative per le trasferte dei tifosi di Roma e Lazio.