La crisi della Nazionale è uno dei temi toccati dall'ex CT Roberto Donadoni, che a margine del suo intervento per il Festival della Serie A ha parlato della questione dell'attaccamento alla maglia azzurra, sollevata dal rifiuto di Francesco Acerbi: "La scelta di Acerbi è discutibile ma riguarda lui. Ognuno è giusto che affronti le proprie situazioni. Non penso che i giocatori non abbiano le motivazioni. Piuttosto possiamo dire che c'è un tema legato alle tante partite giocate e alle stagioni molto lunghe. Quando hai addosso le scorie di un'annata diventa pesante e difficile. Ora però stiamo andando in questa direzione, si continua a dire che giochiamo troppo ma le cose stanno peggiorando, non migliorando".