Finalmente torna il campionato! Dopo tanto calcio estivo, dopo le amichevoli che hanno cominciato a far intravedere le potenzialità della nuova squadra, finalmente si torna a fare sul serio. In palio c'è la seconda stella: Inter e Milan proveranno a portarla a Milano entrambe, dopo che l'anno scorso i rossoneri hanno sfilato lo scudetto dal petto dei nerazzurri dopo un testa a testa durato tutto il campionato. Ma quest'anno nel ruolo di terzo incomodo ci sarà anche la Juve, decisa a tornare a competere dopo un anno in chiaroscuro. Tanta curiosità per capire se l'Inter si è rinforzata sul mercato, dopo il ritorno di Lukaku, l'arrivo di Mkhitaryan, di Asllani, Onana, Bellanova; di contro la partenza (fin qui) di Perisic. Stasera contro il Lecce l'Inter darà la sua prima prova di forza e un primo segnale alle altre pretendendi. Si gioca alle 20.45 al 'Via del Mare', partita trasmessa in co-esclusiva da Sky e DAZN.

Come fare a vedere la partita? Semplice: abbonandosi a Dazn si avrà la certezza di poter vedere tutte le partite di serie A, ogni domenica trasmetterà 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a 29,99 euro al mese, oppure a 39,99 euro per vedere Dazn su due dispositivi contemporaneamente, anziché uno. Per abbonarsi a Dazn e cominciare a vedere subito tutte le partite dell'Inter, ma non solo, tramite FcInterNews, clicca sul link in basso.

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga Santander, la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League. Attiva ora