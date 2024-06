Prima di presentarsi al canonico appuntamento della vigilia in conferenza stampa prima dell'amichevole contro la Turchia, in programma per domani, il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti si è presentato ai microfoni di Sky Sport, dove ha mandato un messaggio di augurio di buona guarigione a Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini, giocatori ai quali è stato costretto a rinunciare:

"Il nostro è un gruppo serio. Intanto mando un abbraccio a Scalvini e Acerbi, ma chi è arrivato qua ha dato massima disponibilità. Anche quelli come Gatti che erano stati allertati ma inizialmente erano rimasti a casa. È arrivato di corsa quando ha visto spazio, ripeto anche che mi dispiace per quelli che non ho chiamato ma che certamente richiamerò".