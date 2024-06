Sono quasi 249 milioni gli spettatori totali che hanno seguito la Serie A durante l’arco del campionato 2023-24. Un numero che si ottiene sommando i 209 milioni di tifosi che hanno guardato le 38 giornate su DAZN e i 40 milioni che lo hanno fatto su Sky.

Andando nel dettaglio dei club, invece, si scopre che in vetta alla classifica dei più seguiti c'è la Juventus, con oltre 48 milioni di spettatori complessivi e un'audience media di oltre 1,2 milioni a partita al termine della stagione, davanti all’Inter con poco più di 45 milioni totali (1,1 milioni di spettatori in media a partita). Sul gradino più basso del podio il Milan, con 42,97 milioni di spettatori totali per una media di 1,12 spettatori a gara. Lo riporta Calcio e Finanza.