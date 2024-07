Spuntano nuove disposizioni mediatiche per la Serie A 2024-2025. Secondo i documenti analizzati da Calcio e Finanza, infatti, sono presenti alcuni nuovi dettagli relativi alle varie tipologie di interviste da effettuare durante le partite. A cominciare dalla cosiddetta 'miniflash”', che – come si legge – "deve essere effettuata a Bordocampo, al rientro dei giocatori dall’intervallo, a ridosso dell’inizio del secondo tempo della Gara nell’area individuata dalla Lega Serie A, senza backdrop".

Cambia anche l’organizzazione dell'intervista superflash dopo la partita, che coinvolgerà ben due giocatori della stessa squadra, tra cui il Man of The Match. Le ultime novità riguarderanno invece le conferenze stampa che si tengono a fine partita: non parlerà solamente l’allenatore, ma anche un calciatore della squadra. "Al termine della Gara, ciascuna Società Sportiva è tenuta a partecipare a due Conferenze Stampa di cui una con il proprio allenatore e una con un calciatore tra i più rappresentativi tra quelli che hanno disputato la gara".