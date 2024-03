Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo per anni con Giovanni Sartori al Chievo Verona, parla a Tuttosport delle capacità del dirigente oggi al Bologna, elogiato per il lavoro svolto a Verona, all'Atalanta e ora al Bologna.

"Lui mai con Juve, Inter o Milan? Credo che fondamentalmente dipenda dal fatto che se vai in grandi squadre inizi a dover gestire cose diverse - dice Pellissier -. Giovanni ama andare a vedere le partite, scovare i giocatori. È attento alle questioni economiche, certo: anzi, se gli dai un importo da spendere lui ti spenderà sicuramente meno. Ma non credo che abbia intenzione di andare a crearsi lui il budget e controllare lui i conti".