L'attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez, giocatore che fa gola a mezza Europa e sul quale anche l'Inter ha preso informazioni, ha fornito tramite il suo profilo Twitter una precisazione importante dopo alcune voci circolate sul suo conto: "Nelle ultime ore sono emerse dichiarazioni sul mio futuro provenienti da fonti lontane dal mio ambiente. Considerata questa situazione, ci tengo a precisare che non ho un rappresentante e che il responsabile della mia carriera è mio padre con l'aiuto di Mariel Duahye. È importante non tenerne conto delle versioni che non sono state realizzate da loro o da me.

Sono molto grato per la comprensione e il sostegno che tutti dimostrano ogni giorno. Siamo sempre stati molto aperti con le informazioni e sappiamo che appena ci saranno novità da dare saremo felici di farvelo sapere".