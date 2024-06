A partire di Valentin Carboni dopo la convocazione di Lionel Scaloni per la Copa America è un altro dei tecnici che lo ha visto crescere calcisticamente, vale a dire Sebastian Salomon, tecnico delle giovanili del Lanus, che ai microfoni di Olè prova a spiegare le caratteristiche tecniche del ragazzo di scuola Inter alla luce anche della sua performance nella gara contro il Guatemala: "È più un assistman che un rifinitore. Gli piace giocare da esterno, anche se di solito lascia anche l'ala per giocare come centrocampista. Nella partita dell'altro giorno penso che avrebbe potuto andare un po' più in profondità per essere vicino a Lionel Messi e far salire la squadra, ma capisco che ci deve essere stata un'indicazione anche da parte dell'allenatore".

Salomon, comunque, non è stupito dall'esplosione del ragazzo: "Per noi non è stata una sorpresa, da quando è arrivato all'Infantiles ha fatto tantissima differenza. Nelle nostre squadre giovanili ha fatto la differenza non solo per la sua abilità fisica ma anche per il modo in cui gestisce e pensa ai giochi. Ci siamo resi conto che aveva un vantaggio in più rispetto agli altri. Con me volava, faceva una differenza incredibile al punto che da solo riusciva a farti vincere una partita".