Dopo la lunga esperienza da ct del Belgio di Romelu Lukaku, Roberto Martinez passa alla guida della Nazionale portoghese. In mattinata, la Federcalcio lusitana ha diffuso un breve comunicato col quale si dà l'annuncio dell'arrivo del sostituto di Fernando Santos con tanto di presentazione già nel pomeriggio odierno: "Lunedì 9 gennaio, il presidente della FPF Fernando Gomes presenterà il nuovo allenatore della nazionale in una conferenza stampa che si terrà alla Cidade do Futebol, alle 12:00 (le 13 italiane, ndr)".