C'è anche il Derby di Milano tra i temi affrontati da Tijjani Reijnders nella lunga intervista concessa ai microfoni del Times. L'ex centrocampista del Milan, ora in forza al Manchester City, ha ricordato il periodo in Italia e le sentite sfide di San Siro contro l'Inter: "Tutto ciò che riguardava il derby di Milano è stato intenso. Ricordo che un anno mia moglie mi chiese: 'Possiamo andare a cena giovedì?'. E io: 'Ma sei pazza?! Sabato c'è il derby! Non possiamo uscire a cena'. Tutto ciò che riguardava la preparazione, l'esperienza, è stato così intenso. Userò questa esperienza questa settimana in vista del Manchester United. Loro hanno cambiato allenatore e beneficeranno di una nuova energie. Dovremmo essere pronti, senza sottovalutarli".