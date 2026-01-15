Sabato, in occasione di Udinese-Inter, il Bluenergy Stadium compirà dieci anni. L’impianto fu inaugurato il 17 gennaio 2016 e da quel momento fino a oggi ha ospitato 209 partite dei friulani, tra Serie A e Coppa Italia. Di questi, 72 sono stati vinti dai bianconeri, che hanno realizzato un totale di 284 gol. La prima rete dei padroni di casa, coincisa con la prima vittoria, è stata realizzata da Emmanuel Badu nel 2-0 sull’Hellas Verona del 28 febbraio 2016.

In questo decennio, gli spettatori nei match di Serie A (periodo Covid escluso) sono stati in media 20.567, con un incremento costante nel succedersi delle stagioni. Nell’ultima stagione con il vecchio Stadio Friuli al completo (2012/13), i tifosi che hanno riempito gli spalti erano in media 15.969, mentre nella prima annata intera con il nuovo impianto (2016/17) il numero era già salito a 17.287. Numero comunque inferiore alla media spettatori della stagione in corso, che per ora è di 22.393. Il record di presenze nel nuovo stadio è datato 29 gennaio 2017, quando 26.008 spettatori hanno assistito alla vittoria per 2-1 sul Milan.

