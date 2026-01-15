Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Domenico Marocchino parla così del momento di Marcus Thuram, che sta forse deludendo per rendimento: "È un giocatore che sposta tanti kg, con un quadricipite imponente e che tende a cercarsi delle pause ovviamente in una partita. Ci sono giocatori che non fanno fatica a correre, vedi Barella, nonostante la loro fisicità minuta, invece altri purtroppo faticano di più. Non a caso i più grandi trequartisti di tutti i tempi erano giocatori piccoli...".

Napoli, continuare a guardare l'Inter o le sue inseguitrici?

"Non deve pensare né a chi è davanti nè a chi è indietro. Deve dare tutto per la singola partita, poi spegnere la luce e riaccenderla la partita successiva. I tre punti sono come la suocera, non sai mai se ti va bene o male. Conte è tra i 5 allenatori più bravi in Europa, è quello che riesce a ottenere di più dal materiale che ha. L'Inter però è un po' più forte del Napoli comunque".