Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma, il difensore del Napoli Amir Rrahmani commenta l'episodio chiave del match, il gol annullato a Scott McTominay per il fuorigioco di Pasquale Mazzocchi: "Sì, l'ho visto, l'abbiamo visto tutti. Rispettiamo le regole però devono essere le regole uguali per tutti e vedremo se saranno in futuro".

Questo pareggio può vanificare quello che avete fatto tre giorni fa a Milano?

"È mancato il gol, quello che ti fa vincere la partita. Dobbiamo continuare a giocare le partite dopo tre giorni e l'altra dopo sei giorni, quindi tutte le partite dobbiamo giocarle in un modo diverso. Dobbiamo migliorare quello che non siamo riusciti a migliorare finora, perché dopo ogni partita impari qualcosa e prendi qualcosa che hai fatto di sbagliato e cerchi di migliorare".