“Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per spiegare meglio le decisioni e arrivare a una maggiore uniformità di giudizio”. Così Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, è tornato a parlare del tema arbitrale uscendo dalla sede della FIGC, al termine della riunione tenutasi a Roma sulle riforme del sistema calcio.
Simonelli ha chiarito che il confronto non si è limitato solo alla questione arbitrale: “Siamo rimasti su un discorso generale legato alle riforme, affrontando tutto ciò che bisogna fare per mantenere e rendere il sistema sostenibile”.
Sezione: News / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 19:15
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
