La vittoria dell'Inter sul Lecce e il contemporaneo pareggio del Napoli col Parma hanno cambiato le quote scudetto. Secondo William Hill i nerazzurri scendono da 1,60 a 1,30 come possibili campioni d'Italia. Alle spalle dei nerazzurri il Milan a 7, davanti anche al Napoli che passa su Planetwin365 da 5 a 8. 

Rientrata in corsa nelle ultime settimane, la Juventus è invece a quota 15 come squadra scudettata, davanti alla Roma a 34.

Sezione: News / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 16:43
Autore: FcInterNews Redazione
