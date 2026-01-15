Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pisa, il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino ha parlato così del momento della Dea e del rendimento dell’ex interista Nicola Zalewski: “Raspadori? Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo: ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti. Con l'arrivo di Raspadori l'Atalanta ha molte soluzioni, oltre ai vari Samardzic, De Ketelaere, Maldini, Lookman anche Krstovic che sta facendo molto bene. Loro sanno che devono spingere in allenamento, però sono molto soddisfatto di loro. Ho una squadra pronta a tutto, dove tutti sanno cogliere le occasioni".

Su Zalewski: “Lui è un giocatore molto forte: capace di riadattarsi in qualsiasi posizione. Davanti mi sta dando qualità e imprevedibilità, poi è chiaro che può giocare anche come esterno di centrocampo. Zalewski può giocare anche in ruoli diversi e lo ha dimostrato".

Chiosa sulle ambizioni dell’Atalanta: “Ci sono 54 punti da qui alla fine e dobbiamo avere l'ambizione di fare più punti possibili. Stiamo facendo un grande percorso, ma va dato merito a questi ragazzi. Non abbiamo fatto ancora niente, e il nostro obiettivo è quello di fare molto più dei 28 punti fatti all'andata: chiederò più continuità perché è un momento buono e bisogna cavalcarlo".