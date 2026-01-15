Intervistato da TMW, l'ex amministratore delegato dell'Inter Ernesto Paolillo ha parlato così del momento dell'Inter, vittoriosa ieri contro il Lecce: "Il +6 può essere una svolta Scudetto? Me lo auguro. Francamente me lo auguravo già per la partita contro il Napoli. Ciò che spero ora è che alla distanza i valori delle squadre vengano fuori e la classifica passi dall'essere piatta ad allungata".

Quindi i valori dell'Inter li ritiene superiori a quelli del Napoli?

"Se guardiamo tutta la rosa assolutamente sì. Il Napoli ha fatto degli ottimi acquisti, centrandone alcuni. Come chi sta dando un contributo importante in zona gol. Che poi sono in assoluto quelli che danno un valore aggiunto al Napoli. In altri comparti e nel totale della rosa però ritengo sia più forte l'Inter, con il Napoli secondo. Certo, gli azzurri hanno una grande forza nell'allenatore. Non che Chivu non sia bravo, tutt'altro. Io lo conosco bene e conosco la sua serietà e preparazione. Ha saputo emergere proprio per la sua bravura. Ma una cosa non può averla di colpo ed è l'esperienza, e quella di Conte è superiore al momento. L'anno scorso abbiamo buttato via tante partite facili. Quelle pesano molto di più. Nello scontro diretto un pareggio come quello contro il Napoli ci può stare: quella che pesa è la sconfitta. E temo molto di più i punti buttati contro le piccole".

Sul mercato: "Mi aspetto indubbiamente qualcosa. Escluderei l'attacco, dove ne abbiamo quattro, che sono tutti bravi. I cambi lì davanti ci sono, si è visto anche ieri. Qualcosa me lo aspetto in difesa, in termini di ringiovanimento. A centrocampo invece mi sembra che le scelte ci siano. Frattesi? Parliamo di una scelta dolorosa. Il ragazzo ha indubbiamente del talento. Ma parliamoci chiaramente: se con un allenatore prima, Simone Inzaghi, e con un altro poi, Cristian Chivu, non si riesce a trovare spazio, per il bene di entrambi è bene separarsi".