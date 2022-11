Intervistato da La Casa di C, l'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo, oggi in forza all'AZ Picerno, ha ricordato la sua prima stagione in viola, svelando anche un aneddoto su Fiorentina-Inter 2-3 del 9 settembre 2006: "Facemmo una gran stagione, nonostante la penalizzazione di 11 punti. Contro l’Inter entrai negli ultimi 20 minuti e feci l’assist vincente per il gol di Toni. Lui poi fece una battuta a Prandelli: "Regi deve giocare perché è l’unico che fa i cross". Totalizzai 28 presenze e 6 gol, arrivando in Coppa UEFA. Sono rimasto in buoni rapporti e a Firenze ci vado spesso appena posso".