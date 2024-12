La Juventus soffre, segna il vantaggio ma viene beffata al minuto 93. Finisce 1-1 al Via del Mare di Lecce. Dopo un primo tempo caratterizzato dai due legni colpiti dai bianconeri, nella ripresa la gara assume le sembianze dell'equilibrio. Ci pensa Cambiaso, sfruttando la deviazione difensiva salentina, a portare in vantaggio la squadra di Motta. Ci pensa Rebic, su assist di Krstovic, ad agguantare il pari per la truppa di Giampaolo (4 punti in 2 partite dopo la vittoria di Venezia).