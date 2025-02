Massimo Rastelli, ex calciatore e oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli, in cui ha parlato anche di Nicolò Barella, che lui ha allenato ai tempi del Cagliari: "Giocatore completo per personalità, carisma e voglia di vincere oltre che per le sue doti fisiche e tecniche. A Cagliari lo definivo un piccolo Dunga, è tosto e tignoso ed ha tanta qualità, è completo. All'Inter ha fatto un ulteriore step e con Conte è cresciuto molto di più. Lo reputo uno dei centrocampisti più forti al mondo".