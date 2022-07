Una partita da vincere insieme per salvaguardare i diritti dell’infanzia. La FIGC e UNICEF Italia hanno presentato presso la sede della Federcalcio a Roma ‘Children before players’ , una guida pratica sulla promozione dei diritti dei bambini nello sport e in particolar modo nel calcio. La pubblicazione, che ha avuto il patrocinio della FIGC, è composta da un kit documentale e da una serie di check-list e suggerimenti per disciplinare le regole, le responsabilità e le modalità di gestione dei minorenni affidati ai Club, con l’obiettivo di contribuire a creare un ambiente sportivo volto al benessere di calciatori e calciatrici minorenni, in cui la promozione e la tutela dei loro diritti rappresentano aspetti fondamentali.

“Ringrazio UNICEF – le parole del presidente federale Gabriele Gravina - per il lavoro che svolge quotidianamente a difesa dei diritti dei bambini e in particolare per la collaborazione che promuove e rinnova ogni anno con le diverse realtà della Federcalcio, dal Settore Giovanile e Scolastico alla Commissione Antidoping. Sono onorato di aver avuto la possibilità di scrivere la prefazione di una guida che tutti i formatori dovrebbero seguire. È doveroso alzare l’asticella dell’attenzione su temi così delicati che riguardano i nostri bambini. Lo sport è unificante perché attraverso il gioco impariamo ad accogliere, a rispettare l’altro e le regole, nonché a sviluppare una sana competizione, animata dal giusto fair play. Ma per essere davvero un diritto, bisogna innanzitutto rispettare il bambino, investendo in pratiche di educazione e contrasto agli abusi e a qualsiasi forma di violenza fisica e psichica, che purtroppo ancora esistono”.

“L’UNICEF - ha dichiarato la presidente dell’UNICEF Italia Carmela Pace – da sempre promuove lo sport come strumento di veicolazione dei diritti dei bambini. Attraverso questa guida ci rivolgiamo al mondo del calcio in particolare, e in generale al mondo dello sport, affinché tutti i club sportivi sviluppino e rendano attiva una politica sui diritti dei bambini che fornisca indicazioni chiare su ruoli, responsabilità, processi e linee di Comunicazione. Ringraziamo la FIGC e il presidente Gabriele Gravina per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione e sensibilità ai temi dell’infanzia e dello sport”.