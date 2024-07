Vittoria per 4-3 contro il Lugano per il Fenerbahce di Edin Dzeko, protagonista di giornata con la sua tripletta che vale la vittoria dei turchi. L’ex Inter, dal dischetto pareggia la partita al primo di recupero del primo tempo rispondendo alla rete del vantaggio del Lugano firmata da El Wafi. Il bosniaco al 46esimo trova il raddoppio, prima di trovarsi ancora una volta sul risultato di pareggio al 64esimo con la rete di Bislimi. Dzeko è insaziabile e al 67esimo trova ancora una volta la rete, prima del gol Kadioglu che sottoscrive il 4-2 che Valenzuela al 94esimo firmi il gol che mette il punto al match. Non solo Lugano-Fenerbahce, di seguito tutti i risultati delle partite di andata del secondo turno dei preliminari di Champions League.

Bodo Glimt-RFS 4-0

Panevėžys-Jagiellonia 0-4

Lincoln RI-Qarabag 0-2

Apoel-Petrocub 1-0

Malmoe-Klaksvik 4-1

FCSB-M.Tel Aviv 1-1

UE Coloma-Midtjylland 0-3

Ferencvaros-TNS 5-0

Dynamo Kiev-Partizan 6-2

Lugano-Fenerbahce 3-4

Shamrock Rovers-Sparta Praga 0-2