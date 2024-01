Giampaolo Pazzini, interpellato dal canale Youtube della Lega Serie A, ha esaltato la coppia offensiva dell'Inter: "Lautaro Martinez e Thuram, si vede proprio che giocano uno per l’altro. Al francese piace fare il lavoro più sporco permettendo a Lautaro di giocare più vicino alla porta. Sono una coppia assortita ed i risultati sono gli occhi di tutti. Calhanoglu? Penso che sia il giocatore determinante dell’Inter per il modo in cui gioca e cui apporta ai compagni".