Benjamin Pavard è il primo a presentarsi ai microfoni di Inter TV dopo i festeggiamenti per la Supercoppa Italiana vinta a Riyadh: "Sono molto contento perchè sono arrivato qui per vincere trofei, contento di come abbiamo giocato. Troppe emozioni, sono veramente felice e ora c'è un altro obiettivo, lo scudetto".

Quanto è stato emozionante festeggiare con i vostri tifosi?

"E' stato bellissimo, erano tanti e questa vittoria è anche loro".

Come ti trovi con la difesa a tre?

"Giocare a tre mi piace molto, porto le mie esperienze pregresse e con la Nazionale francese".