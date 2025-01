"Per il Napoli quella di ieri è una vittoria con vista Scudetto. Una vittoria bella, meritata, contro un avversario che ha tenuto testa e non ha demeritato. È stata una bella partita, il Napoli l’ho visto grintoso, voglioso di vincere”. L'avvocato Claudio Pasqualin commenta così, ai microfoni di Tutto Mercato Web la vittoria del Napoli sull’Atalanta, successo che vale una decisa accelerata nella corsa al tricolore: "Il Napoli è già scattato. Seguirà l’Inter. Ma l’Atalanta non deve darsi per vinta”.