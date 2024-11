Lautaro Martinez potrebbe guidare il tridente offensivo dell'Argentina che nella notte italiana di venerdì sfiderà il Paraguay per l'undicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026. “Ho quasi scelto la formazione, sarà abbastanza simile a quella vista nell'ultima partita, ma non l'ho ancora comunicata alla squadra", ha spiegato in conferenza stampa Lionel Scaloni, che nel 6-0 con la Bolivia del 16 ottobre schierò il Toro unica punta in mezzo a Lionel Messi e Julian Alvarez.

"Ho qualche dubbio, ma penso che sarà simile all'undici sceso in campo con la Bolivia - ha aggiunto il tecnico della squadra campione del mondo -. Sarà una partita molto difficile con un avversario che sta facendo bene, in un buon momento".