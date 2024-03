Parlando ai microfoni de Il Secolo XIX, Angelo Palombo, ex centrocampista della Sampdoria, torna a parlare della sua poco fortunata parentesi all'Inter del primo semestre 2012. Un trasferimento che, stando alle sue parole, è stato fatto praticamente controvoglia: "All'Inter non volevo andarci. In nerazzurro sono stato bene e ringrazierò sempre società, compagni e tifosi che mi hanno fatto sentire di famiglia, però avevo la faccia lunga. Volevo Genova e la Samp. Tanto è vero che sono tornato".