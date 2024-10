Prima edizione del Pallone d'Oro che non conta la presenza di Leo Messi e Critiano Ronaldo tra i grandi candidati che dà il via ad una vera e propria era del Ballon d'Or ma anche, probabilmente, del mondo calcistico. L'esclusione di CR7 e Messi è spiegata dal nuovo regolamento, rimasto appannaggio del direttore del mensile France Football diversamente dalla Cerimonia, organizzata insieme all'UEFA.

I criteri che indirizzano lo scrutinio devono ricompensare "il miglior giocatore al mondo senza distinzione di campionato e di nazionalità" come d'altronde recita l'articolo due del suddetto regolamento e "il periodo di riferimento da prendere in considerazione, secondo l'articolo tre, è l'integralità della stagione, da agosto ad agosto, proprio per integrare anche le grandi competizioni internazionali che si tratti di Mondiale, Europeo, Coppa d'Africa, Coppa America e in caso le Olimpiadi" sintetizza la Gazzetta dello Sport che spiega inoltre: "Tre i criteri principali (art. 4): le prestazioni individuali, per carattere decisivo e capacità di impressionare gli osservatori; quindi le prestazioni collettive e il palmares; infine classe e fairplay".

L'articolo 5 stabilisce che la votazione è in mano "ad una giuria internazionale di giornalisti specializzati, uno per paese secondo i primi cento dell'ultima classifica Fifa, prima della pubblicazione dei trenta candidati. Una lista scelta dalla redazione di France Football, con l'aggiunta del giurato che aveva centrato i cinque migliori lo scorso anno (Costa Rica), e Luis Figo, ambasciatore Uefa. Si attribuiscono quindi 15 punti al miglior candidato, 12 al seguente, quindi 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e un punto. Vince chi accumula più punti. A quanto pare, vista la reazione del Real Madrid che ha annullato la trasferta a Parigi, non dovrebbero essere né Vinicius né Bellingham, né tantomeno Mbappé. Rodri invece ci sarà".